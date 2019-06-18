Доступный смартфон Redmi 7A скоро появится на европейском рынке

Redmi 7A является самым доступным смартфонов компании Xiaomi с полноценной операционной системой Android.

Этот смартфон был представлен в прошлом месяце и его уже скоро начнут предлагать в Европе. В Китае данная модель продается по цене 80 долларов, но в Европе его начнут предлагать от 100 евро.

Единственное, что пока непонятно, когда Redmi 7A в ЕС поступит в продажу.

По некоторым данным старт продаж намечен на 21 июня, а по другим он появится в следующем месяце.

Redmi 7A на европейском рынке будет конкурировать с Nokia 2.2.

Напомним, в Redmi 7A уставлен восьмиядерный процессор Snapdragon 439 и минимум 2 ГБ оперативной памяти, еще есть вариант с 3 ГБ ОЗУ.

Экран в Redmi 7A диагональю 5,45-дюйма и его разрешение составляет 1440х720 точек. Фронтальная камера в смартфоне на 5 Мп, основная — на 13 Мп.

Еще заявлено специальное покрытие P2i, которое обеспечит мгновенное скатывание воды с поверхности смартфона. Работает аппарат под управлением Android 9.0 Pie с оболочкой MIUI 10.

Батарея в смартфоне на 4000 мАч. Также в новике есть поддержка карт памяти до 256 ГБ и FM-радио, работающее без подключения наушников.