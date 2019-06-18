Доступный смартфон Redmi 7A скоро появится на европейском рынке

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Интервью с Андреем Грачёвым, официальным представителем криптовалютной биржи Huobi Russia

Андрей Викторович Грачёв – официальный представитель криптовалютной биржи Huobi на территории Российской Федерации и вице-президент РАКИБ (Российская Ассоциация Криптобизнеса и Блокчейн).

Экс-маркетолог Apple сказал, чего не хватает в новых iPhone XS и iPhone XS Max

По его словам компания должна делать смартфоны с большой батареей, даже если это будет в ущерб толщине смартфона.

Эксперты назвали самые безопасные в мире‍ смартфоны

В разговоре с MarketWatch аналитик Джессик Ортег рассказал про надежные смартфоны.

Никифоров в Иннополисе займется разработкой в области блокчейна и ИИ

Первые результаты работы новых компаний должны появится через год или два.

Facebook продолжит сбор данных о своих пользователях и пользователях WhatsApp

В письме Цукерберг отметил, что все пользователи открыто предупреждены, что компания собирает данные.

Колонка эксперта

Эксперты предрекли трехкратный рост цен на смартфоны Apple

Именно ответная реакция властей Поднебесной и может стать причиной серьезного удорожания американских смартфонов.

Эксперты DisplayMate назвали дисплей iPhone XS Max лучшим в мире

Одним из лучших показателей стала отражательная способность – 4,7%. В результате дисплей смартфона получил максимально возможный балл и оценку A+.

IPhone XS и XS Max легко разбиваются, но отлично работают под водой

Как известно, новинки получили защиту от влаги по стандарту IP68 и по этому параметру претензий к устройствам у специалистов не оказалось.

Huawei P20 Pro признан лучшим смартфоном 2018 года по версии EISA

Смартфонов в ТОП-10 оказалось всего четыре и лучшим смартфоном 2018 года по версии EISA был признан Huawei P20 Pro.

Компания Apple к 2020 году займет только 10% рынка «умных» колонок

Основным рынком для «умных» колонок останется США, который в этом году может занять 64% рынка.

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Доступный смартфон Redmi 7A скоро появится на европейском рынке

18.06.2019 21:58

Redmi 7A является самым доступным смартфонов компании Xiaomi с полноценной операционной системой Android.
Этот смартфон был представлен в прошлом месяце и его уже скоро начнут предлагать в Европе. В Китае данная модель продается по цене 80 долларов, но в Европе его начнут предлагать от 100 евро.

Единственное, что пока непонятно, когда Redmi 7A в ЕС поступит в продажу.

По некоторым данным старт продаж намечен на 21 июня, а по другим он появится в следующем месяце.
Redmi 7A на европейском рынке будет конкурировать с Nokia 2.2.

Напомним, в Redmi 7A уставлен восьмиядерный процессор Snapdragon 439 и минимум 2 ГБ оперативной памяти, еще есть вариант с 3 ГБ ОЗУ.

Экран в Redmi 7A диагональю 5,45-дюйма и его разрешение составляет 1440х720 точек. Фронтальная камера в смартфоне на 5 Мп, основная — на 13 Мп.

Еще заявлено специальное покрытие P2i, которое обеспечит мгновенное скатывание воды с поверхности смартфона. Работает аппарат под управлением Android 9.0 Pie с оболочкой MIUI 10.

Батарея в смартфоне на 4000 мАч. Также в новике есть поддержка карт памяти до 256 ГБ и FM-радио, работающее без подключения наушников.

Компания Xiaomi привезла в Россию умные телевизоры

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