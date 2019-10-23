Доступный флагман Xiaomi Mi 9 SE теперь ещё дешевле

Флагманский смартфон китайской компании снова подешевел, правда пока это касается китайского рынка.



Доступный флагман Xiaomi Mi 9 SE стал ещё дешевле и предлагается за 1 599 юаней или 14 500 рублей. В данном случае стоимость актуальна для версии 6/64 ГБ.

Напомним, в Xiaomi Mi 9 SE установлен процессор Snapdragon 712 с графикой Adrno 616, тройная камера и 48 Мп фотодатчиком от Sony и 5,97-дюймовый AMOLED дисплей.

Между тем сегодня сообщалось, что смартфон Xiaomi Mi 8 подешевел в Китае до 210 долларов.