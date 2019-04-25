Доступную Nintendo Switch не стоит ожидать в июле

Продажи Nintendo Switch сейчас показывают падение и в связи с этим копания намерена выпустить две новые модели, одна из которых будет более мощная в сравнении с оригинальной консолью Switch.

Вторая версия будет упрощённая. Известно, что ее назовут Nintendo Switch Lite и как ожидалось ее представят на выставке E3 в июне.

Но новая информация, потупившая от главы Nintendo, опровергает дату презентации консоли.

Он заявил, что сказать по поводу запуска новых устройств пока нечего. Также глава японской компании отметил, что в лабораториях Nintendo постоянно разрабатывают новые продукты.