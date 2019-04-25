Доступную Nintendo Switch не стоит ожидать в июле

Доступную Nintendo Switch не стоит ожидать в июле25.04.2019 22:58
Продажи Nintendo Switch сейчас показывают падение и в связи с этим копания намерена выпустить две новые модели, одна из которых будет более мощная в сравнении с оригинальной консолью Switch.
Вторая версия будет упрощённая. Известно, что ее назовут Nintendo Switch Lite и как ожидалось ее представят на выставке E3 в июне.
Но новая информация, потупившая от главы Nintendo, опровергает дату презентации консоли.
Он заявил, что сказать по поводу запуска новых устройств пока нечего. Также глава японской компании отметил, что в лабораториях Nintendo постоянно разрабатывают новые продукты.
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