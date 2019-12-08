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Дорогой Mac Pro поступит в продажу 10 декабря

08.12.2019 21:32

Apple 10 декабря начнет продажи своего самого дорогого компьютера — Mac Pro, а также в этот день производитель начнет продажи своего нового монитора Apple Pro Display XDR.
Потенциальные клиенты американской компании получили электронные письма, в которых сообщается, что предварительные заказы на мощный Mac Pro начнут принимать с 10 декабря.

Напомним, новое поколение Mac Pro было представлено еще в июне, и тогда было сказано, что компьютер поступит в продажу в декабре, но точной даты презентации озвучено не было.


Mac Pro является модульным компьютером. По предварительным данным, его максимальная конфигурация будет стоить около 70 тыс. долларов, но это не точная цена.

Пока цена озвучена только на базовую версию Mac Pro, и она начинается от 6 тыс. долларов.

Монитор Pro Display XDR тоже относится к дорогому товару. Его диагональ 32 дюйма, а разрешение 6К. Цена монитора начинается от 5 тыс. долларов.

Специалисты оценили новый модульный Mac Pro в 70 тысяч долларов

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