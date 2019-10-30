Доля смартфонов Huawei в Китае достигла рекордных значений

Китайский рынок смартфонов является крупнейшим в мире и там очень высокая конкуренция.

При этом компании Huawei удается лидировать на рынке смартфонов, а ее доля в третьем квартале этого года выросла на две три и теперь составляет 42%.

Этот показатель для компании является рекордным. Рост продаж смартфонов Китае компенсирует объёмы продаж за пределами страны из-за санкций США.

В целом китайский рынок по итогам третьего квартала сократился на 3% до 97,8 млн проданных устройств.

Из общего объёма реализованных смартфонов 41,5 млн приходится на модели Huawei. Производители Oppo, Vivo, Xiaomi и Apple суммарно заняли в отчетный период долю в 50%.