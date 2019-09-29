На вероятность выхода бюджетного флагмана до конца года указывает график на фотографии, опубликованной в Сети.

Утверждать, что долгожданный Pocophone F2 может выйти до конца 2019 года, не станем, так как возможно график расписан не на этот, а на следующий год.

Дело в том, что в нем есть модель Mi Pad, которая должна была выйти в середине 2019 года в Индии.

Но никакой подобной модели представлено не было. С другой стороны, проект могли отменить или отложить, ведь вряд ли Pocophone F2 выйдет в конце следующего года, так как в таком случае новое поколение появится спустя более 1,5 года.

Ранее были слухи, что проект Pocophone F2 отменен, но позже в компании пояснили, что для выпуска нового поколения не хватает разработчиков, в связи с реализацией более важных проектов.

Тогда же было сказано, что выход нового поколения смартфона состоится позже, но когда представители компании уточнять не стали.