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Интервью с Андреем Грачёвым, официальным представителем криптовалютной биржи Huobi Russia

Андрей Викторович Грачёв – официальный представитель криптовалютной биржи Huobi на территории Российской Федерации и вице-президент РАКИБ (Российская Ассоциация Криптобизнеса и Блокчейн).

Экс-маркетолог Apple сказал, чего не хватает в новых iPhone XS и iPhone XS Max

По его словам компания должна делать смартфоны с большой батареей, даже если это будет в ущерб толщине смартфона.

Эксперты назвали самые безопасные в мире‍ смартфоны

В разговоре с MarketWatch аналитик Джессик Ортег рассказал про надежные смартфоны.

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Первые результаты работы новых компаний должны появится через год или два.

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Колонка эксперта

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Именно ответная реакция властей Поднебесной и может стать причиной серьезного удорожания американских смартфонов.

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Смартфонов в ТОП-10 оказалось всего четыре и лучшим смартфоном 2018 года по версии EISA был признан Huawei P20 Pro.

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Долгожданный Pocophone F2 может выйти до конца 2019 года

29.09.2019 22:16

На вероятность выхода бюджетного флагмана до конца года указывает график на фотографии, опубликованной в Сети.
Утверждать, что долгожданный Pocophone F2 может выйти до конца 2019 года, не станем, так как возможно график расписан не на этот, а на следующий год.

Дело в том, что в нем есть модель Mi Pad, которая должна была выйти в середине 2019 года в Индии.

Но никакой подобной модели представлено не было. С другой стороны, проект могли отменить или отложить, ведь вряд ли Pocophone F2 выйдет в конце следующего года, так как в таком случае новое поколение появится спустя более 1,5 года.

Ранее были слухи, что проект Pocophone F2 отменен, но позже в компании пояснили, что для выпуска нового поколения не хватает разработчиков, в связи с реализацией более важных проектов.

Тогда же было сказано, что выход нового поколения смартфона состоится позже, но когда представители компании уточнять не стали.

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