«Долгоиграющий» смартфон Philips S561 стал доступен в РФ за 8 990 рублей

Компания Philips на российский рынок выводит новую модель смартфона, которая сможет проработать на одном заряде до 911 часов.

Модель под названием Philips S561 будет предлагаться за 8990 рублей. Аппарат получил 5,45-дюймовый дисплей с разрешением 1440х720 точек, а прикрывает его 2,5 D защитное стекло.

Под «капотом» устройства установлен бюджетный процессор Spreadtrum SC9863A с восемью ядрами. Памяти новика получила 3 ГБ ОЗУ и 32 ГБ постоянной.

Также есть поддержка карт памяти формата microSD. Фронтальная камера в смартфоне на 5 Мп, основная двойная с датчиками на 13 и 2 Мп.

Батарея в устройстве на 4000 мАч. Она по результатам тестов способна обеспечить до 32 часов в режиме разговора и до 911 часов в режиме ожидания. Работает аппарат под управлением Android 9.0.