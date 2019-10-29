До конца года на рынок вернутся смарт-часы Moto 360

Moto 360 в свое время были признаны самыми красивыми «умными» часами, к тому же они первыми получили круглый экран и на тот момент это было очень оригинальное решение для подобного «гаджета».

Сейчас Moto 360 не продается, но по последним данным их скоро начнет выпускать компания eBuyNow.

Она намерена запустить популярные часы с обновленной платформой, которая обеспечит нужную производительность, соответствующую современным смарт-часам.

Новая версия Moto 360 получит обновленный дизайн, 1 ГБ оперативной и 8 ГБ постоянной памяти. В основе часов будет лежать процессор Snapdragon Wear 3100.

Новую версию Moto 360 будут предлагать по цене 350 долларов.

В середине следующего месяца часы станут доступны для заказа в Северной Америке и Великобритании. В декабре стартуют их «живые» продажи.