Для смартфонов Realme разработают отдельную оболочку Realme UI

Oppo несколько дней назад представила свою новую версию оболочки ColorOS 7, основанную на базе Android 10.

Предполагали, что новая версия оболочки будет распространиться для смартфонов бренда Realme (принадлежит Oppo).

Но как оказалось, для Realme будет создана другая оболочка под названием Realme UI. Ее тоже создадут на Android 10 и это будет переделанная версия ColorOS 7.

Помимо этой информации стало известно, какие смартфоны Realme будут обновлены до Android 10 с Realme UI.

Так, в январе будут обновлены Realme 3 Pro и Realme XT, а через месяц обновление выпустят для Realme X и Realme 5 Pro, а в конце первого квартала новую прошивку получат пользователи смартфона Realme X2 Pro.

В апреле и мае очередь доберется до смартфонов Realme 5 и Realme 5s, а вот в июне обновят Realme 2 Pro.

Разработчики обновят и смартфон Realme C2, но это произойдет только в третьем квартале 2020 года.