Для смартфонов OnePlus 3 и 3T доступна бета-версия Android Pie

OnePlus выпустила новую прошивку для смартфонов, которые вышли в продажу три года назад.

Китайская компания стала распространять бета-версию Android Pie для моделей OnePlus 3 и 3T.

Обновить смартфон можно только через загрузку прошивки на официальном сайте.

На своем сайте компания просит пользователей устаревших смартфонов как можно больше делится отзывами о Android Pie.

Это позволит быстрее выпустить стабильную версию новой операционной системы.

OnePlus 3 и 3T получат все те же функции ОС, которые доступны для старших версий смартфонов компании.