Для смартфонов OnePlus 3 и 3T доступна бета-версия Android Pie

Для смартфонов OnePlus 3 и 3T доступна бета-версия Android Pie18.04.2019 15:20
OnePlus выпустила новую прошивку для смартфонов, которые вышли в продажу три года назад.
Китайская компания стала распространять бета-версию Android Pie для моделей OnePlus 3 и 3T.
Обновить смартфон можно только через загрузку прошивки на официальном сайте.
На своем сайте компания просит пользователей устаревших смартфонов как можно больше делится отзывами о Android Pie.
Это позволит быстрее выпустить стабильную версию новой операционной системы.
OnePlus 3 и 3T получат все те же функции ОС, которые доступны для старших версий смартфонов компании.
Просмотры:Метки: OnePlus, OnePlus 3, OnePlus 3T