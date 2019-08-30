Для российских чиновников не нашли денег на смартфоны

Для российских чиновников не нашли денег на смартфоны30.08.2019 12:55
В 2019 году «Ростелеком» планировал начать поставки смартфонов под управлением безопасной отечественной ОС «Аврора».
Но как оказалось этого не произойдёт. Как пишут «Ведомости» со ссылкой на источники, Минфин в текущем году не стал выделять средства для приобретения смартфонов.
Источник заявил, что в 2019 году расходы на смартфоны в бюджет не заложены.
К тому же сейчас обсуждается целесообразность перехода на смартфоны с ОС «Аврора», так как это требует очень больших затрат.
Ранее сообщалось, что ОС «Аврора» будет устанавливаться на смартфоны Huawei.
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