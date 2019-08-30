Для российских чиновников не нашли денег на смартфоны

В 2019 году «Ростелеком» планировал начать поставки смартфонов под управлением безопасной отечественной ОС «Аврора».

Но как оказалось этого не произойдёт. Как пишут «Ведомости» со ссылкой на источники, Минфин в текущем году не стал выделять средства для приобретения смартфонов.

Источник заявил, что в 2019 году расходы на смартфоны в бюджет не заложены.

К тому же сейчас обсуждается целесообразность перехода на смартфоны с ОС «Аврора», так как это требует очень больших затрат.

Ранее сообщалось, что ОС «Аврора» будет устанавливаться на смартфоны Huawei.