Для России сертифицировали новые смартфоны от Xiaomi, Honor и Vivo

Скоро на российском рынке появится несколько новинок от китайских производителей смартфонов.

Так, в Евразийской экономической комиссии были зарегистрированы новые смартфоны от Xiaomi, Honor и Vivo.

Xiaomi для РФ готовит Mi A3 и Mi 9T Pro. Эти аппараты уже внесены в базу Евразийской экономической комиссии, а значит скоро появятся в продаже.

Также были зарегистрированы Honor 9X Pro, Vivo 1906 и Vivo 1910. Последние оснастят 6,38 дюймовыми дисплеями и аккумулятором емкостью 4390 мАч.

Что касается Honor 9X Pro, то про него информации пока нет, за исключением того, что это будет улучшенная версия Honor 9X.

Про смартфон Mi A3 пока тоже минимум данных. Известно, что в нем будет установлен процессор Snapdragon 712 и 32 Мп основная камера.