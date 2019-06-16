Для России сертифицировали новые смартфоны от Xiaomi, Honor и Vivo

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Интервью

Интервью с Андреем Грачёвым, официальным представителем криптовалютной биржи Huobi Russia

Андрей Викторович Грачёв – официальный представитель криптовалютной биржи Huobi на территории Российской Федерации и вице-президент РАКИБ (Российская Ассоциация Криптобизнеса и Блокчейн).

Экс-маркетолог Apple сказал, чего не хватает в новых iPhone XS и iPhone XS Max

По его словам компания должна делать смартфоны с большой батареей, даже если это будет в ущерб толщине смартфона.

Эксперты назвали самые безопасные в мире‍ смартфоны

В разговоре с MarketWatch аналитик Джессик Ортег рассказал про надежные смартфоны.

Никифоров в Иннополисе займется разработкой в области блокчейна и ИИ

Первые результаты работы новых компаний должны появится через год или два.

Facebook продолжит сбор данных о своих пользователях и пользователях WhatsApp

В письме Цукерберг отметил, что все пользователи открыто предупреждены, что компания собирает данные.

Колонка эксперта

Эксперты предрекли трехкратный рост цен на смартфоны Apple

Именно ответная реакция властей Поднебесной и может стать причиной серьезного удорожания американских смартфонов.

Эксперты DisplayMate назвали дисплей iPhone XS Max лучшим в мире

Одним из лучших показателей стала отражательная способность – 4,7%. В результате дисплей смартфона получил максимально возможный балл и оценку A+.

IPhone XS и XS Max легко разбиваются, но отлично работают под водой

Как известно, новинки получили защиту от влаги по стандарту IP68 и по этому параметру претензий к устройствам у специалистов не оказалось.

Huawei P20 Pro признан лучшим смартфоном 2018 года по версии EISA

Смартфонов в ТОП-10 оказалось всего четыре и лучшим смартфоном 2018 года по версии EISA был признан Huawei P20 Pro.

Компания Apple к 2020 году займет только 10% рынка «умных» колонок

Основным рынком для «умных» колонок останется США, который в этом году может занять 64% рынка.

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Для России сертифицировали новые смартфоны от Xiaomi, Honor и Vivo

16.06.2019 14:25

Скоро на российском рынке появится несколько новинок от китайских производителей смартфонов.

Так, в Евразийской экономической комиссии были зарегистрированы новые смартфоны от Xiaomi, Honor и Vivo.

Xiaomi для РФ готовит Mi A3 и Mi 9T Pro. Эти аппараты уже внесены в базу Евразийской экономической комиссии, а значит скоро появятся в продаже.

Также были зарегистрированы Honor 9X Pro, Vivo 1906 и Vivo 1910. Последние оснастят 6,38 дюймовыми дисплеями и аккумулятором емкостью 4390 мАч.

Что касается Honor 9X Pro, то про него информации пока нет, за исключением того, что это будет улучшенная версия Honor 9X.

Про смартфон Mi A3 пока тоже минимум данных. Известно, что в нем будет установлен процессор Snapdragon 712 и 32 Мп основная камера.

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