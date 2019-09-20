Для пользователей с iOS 13 заработал игровой сервис Apple Arcade

Те, кто обновился до iOS 13, теперь могут оформить подписку на новый игровой сервис Apple Arcade.

В России подписка на него стоит 199 рублей в месяц, но первый пробный месяц компания предоставляет бесплатно.

В Apple сервис наполнили эксклюзивными играми, которые не будут предоставляется за рамками проекта, к тому же все игры из Apple Arcade работают без подключения к интернету, а также в них нет встроенных покупок или рекламы.

Пока пользователям, оформившим подписку на Apple Arcade, доступно более 100 игр, но список будут постоянно пополнять новыми проектами.



Apple Arcade позволяет играть в игры не только на смартфоне, но также на Apple TV, планшете и компьютерах, но последние получат доступ к игровому сервису позже.

Игровой сервис на iPad и Apple TV заработает 30 сентября, а на Mac можно будет начать играть в следующем месяце.

Привлекательно то, что в Apple Arcad есть «Семейный доступ», а это значит, что оплату сервиса можно разделить на шестерых пользователей.

