Для пользователей с iOS 13 заработал игровой сервис Apple Arcade

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Интервью

Интервью с Андреем Грачёвым, официальным представителем криптовалютной биржи Huobi Russia

Андрей Викторович Грачёв – официальный представитель криптовалютной биржи Huobi на территории Российской Федерации и вице-президент РАКИБ (Российская Ассоциация Криптобизнеса и Блокчейн).

Экс-маркетолог Apple сказал, чего не хватает в новых iPhone XS и iPhone XS Max

По его словам компания должна делать смартфоны с большой батареей, даже если это будет в ущерб толщине смартфона.

Эксперты назвали самые безопасные в мире‍ смартфоны

В разговоре с MarketWatch аналитик Джессик Ортег рассказал про надежные смартфоны.

Никифоров в Иннополисе займется разработкой в области блокчейна и ИИ

Первые результаты работы новых компаний должны появится через год или два.

Facebook продолжит сбор данных о своих пользователях и пользователях WhatsApp

В письме Цукерберг отметил, что все пользователи открыто предупреждены, что компания собирает данные.

Колонка эксперта

Эксперты предрекли 13-процентный рост продаж телевизоров 4K в год

На рост объёмов реализации таких телевизоров повлияет тот факт, что 4К разрешение будет основным стандартом, несмотря на то, что в продаже уже есть модели с разрешением 8К.

Эксперты предрекли трехкратный рост цен на смартфоны Apple

Именно ответная реакция властей Поднебесной и может стать причиной серьезного удорожания американских смартфонов.

Эксперты DisplayMate назвали дисплей iPhone XS Max лучшим в мире

Одним из лучших показателей стала отражательная способность – 4,7%. В результате дисплей смартфона получил максимально возможный балл и оценку A+.

IPhone XS и XS Max легко разбиваются, но отлично работают под водой

Как известно, новинки получили защиту от влаги по стандарту IP68 и по этому параметру претензий к устройствам у специалистов не оказалось.

Huawei P20 Pro признан лучшим смартфоном 2018 года по версии EISA

Смартфонов в ТОП-10 оказалось всего четыре и лучшим смартфоном 2018 года по версии EISA был признан Huawei P20 Pro.

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Для пользователей с iOS 13 заработал игровой сервис Apple Arcade

20.09.2019 00:55

Те, кто обновился до iOS 13, теперь могут оформить подписку на новый игровой сервис Apple Arcade.
В России подписка на него стоит 199 рублей в месяц, но первый пробный месяц компания предоставляет бесплатно.

В Apple сервис наполнили эксклюзивными играми, которые не будут предоставляется за рамками проекта, к тому же все игры из Apple Arcade работают без подключения к интернету, а также в них нет встроенных покупок или рекламы.

Пока пользователям, оформившим подписку на Apple Arcade, доступно более 100 игр, но список будут постоянно пополнять новыми проектами.


Apple Arcade позволяет играть в игры не только на смартфоне, но также на Apple TV, планшете и компьютерах, но последние получат доступ к игровому сервису позже.

Игровой сервис на iPad и Apple TV заработает 30 сентября, а на Mac можно будет начать играть в следующем месяце.

Привлекательно то, что в Apple Arcad есть «Семейный доступ», а это значит, что оплату сервиса можно разделить на шестерых пользователей.

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