Для iOS создано приложение, стирающее людей с фотографии

Для iOS создано приложение, стирающее людей с фотографии25.06.2019 20:39
Для владельцев смартфонов от компании Apple стало доступно новое приложение, через которое можно удалить людей с фотографии.
Разработчиком программы стала компания Do Something Good, которая свое приложение назвала Bye Bye Camera. Это приложение работает с помощью системы искусственного интеллекта.
Для работы Bye Bye Camera требуется доступ в интернет, так как обработка снимка будет осуществляться на сервере сервиса.
Алгоритмы Bye Bye Camera определяют контуры человека, и вместо него «дорисовывают» фон.
Пока приложение доступно для iOS устройств, а вот когда разработчики его выпустят на Android аппараты не сообщается.
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