Для iOS создано приложение, стирающее людей с фотографии

Для владельцев смартфонов от компании Apple стало доступно новое приложение, через которое можно удалить людей с фотографии.

Разработчиком программы стала компания Do Something Good, которая свое приложение назвала Bye Bye Camera. Это приложение работает с помощью системы искусственного интеллекта.

Для работы Bye Bye Camera требуется доступ в интернет, так как обработка снимка будет осуществляться на сервере сервиса.

Алгоритмы Bye Bye Camera определяют контуры человека, и вместо него «дорисовывают» фон.

Пока приложение доступно для iOS устройств, а вот когда разработчики его выпустят на Android аппараты не сообщается.