Дизайнер показал Windows 10 в стиле macOS от Apple

Дизайнеры порой дают себе больше воли и создают очень смелые концепты. В этот раз дизайнер Камер Каан Авдан показал, как могла бы выглядеть Windows 10, если бы над ее внешностью работали специалисты Apple.

Художник удачно совместил привычные функции самой популярной ОС для компьютеров с macOS.

Все меню и значки были выполнены в стиле более удобной macOS, но общий интерфейс остался более привычным – от Windows 10.

Как выгладит вся концепция можно увидеть в видео.