Источником изображения, на котором показан новый смартфон Google Pixel 4, стала компания Skinomi, занимающаяся выпуском аксессуаров для смартфонов.

Этот производитель в первую очередь демонстрировал защитную пленку для нового смартфона, ну и засветил сам аппарат.

Таким образом, дизайн смартфона Google Pixel 4 раскрыли до анонса. К слову защитная пленка для новинки уже предлагается для заказа.

Она создавалась из тех же материалов, которые используются для автомобилей. Ранее сообщалось, что в новом Pixel 4 будет доступно две активные сим-карты.

Также ранее были раскрыты особенности и стоимость старшей модели.