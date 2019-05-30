Дизайн смартфона Google Pixel 4 раскрыли до анонса30.05.2019 19:49
Источником изображения, на котором показан новый смартфон Google Pixel 4, стала компания Skinomi, занимающаяся выпуском аксессуаров для смартфонов.
Этот производитель в первую очередь демонстрировал защитную пленку для нового смартфона, ну и засветил сам аппарат.
Таким образом, дизайн смартфона Google Pixel 4 раскрыли до анонса. К слову защитная пленка для новинки уже предлагается для заказа.
Она создавалась из тех же материалов, которые используются для автомобилей. Ранее сообщалось, что в новом Pixel 4 будет доступно две активные сим-карты.
Также ранее были раскрыты особенности и стоимость старшей модели.
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