Преемники Pixel 3 и Pixel 3 XL должны появится ближе к концу этого года и сейчас появляются первые подробности о новинках и их дизайне.



Сегодня дизайн смартфона Google Pixel 4 показали на первом рендере, основанном на недавней утечке.

В то время как актуальные модели аппаратов пользователи ругают за большие фронтальные рамки, в новом Google Pixel 4, судя по изображению, они станут тоньше.

В целом смартфоны нового поколения будут иметь схожий с предшественниками дизайн, но на задней панели расположится уже двойная камера, а спереди будет овальное отверстие под двойную фронтальную камеру.