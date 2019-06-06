Дизайн Samsung Galaxy Note10 представлен на фото и видео

Фаблет Samsung Galaxy Note10 дебютирует только в августе текущего года, а пока в Сети демонстрируют предполагаемый дизайн модели и его характеристики.



Уже известно, что габариты Samsung Galaxy Note10 будут следующими: 162,6 x 77,4 x 7,9 мм.

Экран в модели будет типа Infinity O, который предполагает вырез в экране под селфи-камеру по центру лицевой панели.

Диагональ экрана Dynamic AMOLED составит 6,3 дюйма. На задней панели расположится тройная основная камера, а сканер отпечатков пальцев будет встроен в экран.

Работать планшетофон будет на топовом процессоре и получит версию с 12 ГБ оперативной памяти.