Дизайн Samsung Galaxy Note10 представлен на фото и видео

Дизайн Samsung Galaxy Note10 представлен на фото и видео06.06.2019 22:00
Фаблет Samsung Galaxy Note10 дебютирует только в августе текущего года, а пока в Сети демонстрируют предполагаемый дизайн модели и его характеристики.
Уже известно, что габариты Samsung Galaxy Note10 будут следующими: 162,6 x 77,4 x 7,9 мм.
Экран в модели будет типа Infinity O, который предполагает вырез в экране под селфи-камеру по центру лицевой панели.
Диагональ экрана Dynamic AMOLED составит 6,3 дюйма. На задней панели расположится тройная основная камера, а сканер отпечатков пальцев будет встроен в экран.
Работать планшетофон будет на топовом процессоре и получит версию с 12 ГБ оперативной памяти.
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