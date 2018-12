Дистрибуторы обвинив Xiaomi повысили цены на ее товары

Недавно в Сети появилась информация, согласно которой китайская компания в Индии намерена повысить цены на многие свои товары.

Сообщения об этом стали распространять в социальных сетях, причем в подтверждение было еще и письмо якобы от самой компании Xiaomi.

Оказалось, что данное письмо никак не является официальным и было создано дистрибьюторами, которые решили таким образом заработать на этом.

Как только об этом стало известно самой компании, президент индийского подразделения Ману Кумар Джейн (Manu Kumar Jain) поспешил опровергнуть эту информацию, а опровержение было опубликовало в твиттере.

В сообщении говорится, что это дистрибуторы обвинив Xiaomi повысили цены на товары, тогда как в самой компании повышение цен не планировалось и совершалось.

#FakeNews! Came to know about a FAKE «price hike» msg about Xiaomi phones being floated on social media & WhatsApp (by distributors of a brand).@XiaomiIndia has NOT increased any prices! Do NOT believe fake news!

Dear brand: thanks for giving us attention! ???? #YouKnowWhoYouAre pic.twitter.com/K3OvSBmFTb

— Manu Kumar Jain (@manukumarjain) 28 декабря 2018 г.