Дисплей смартфона OnePlus 7 Pro получил высшую оценку от DisplayMate

Специалисты DisplayMate Technologies уже протестировали дисплей смартфона OnePlus 7 Pro и сообщили, что он является самым лучшим в мире. Об этом было сказано в социальной сети Twitter.

Подробности тестов пока не раскрывают, но было отмечено, что экран китайского смартфона получил оценку A+.

Кто является разработчиком экрана на OnePlus 7 Pro пока неизвестно, но ранее DisplayMate Technologies лучшими признавали экраны от Samsung.

Все подробности про OnePlus 7 Pro станут известны 14 мая на официальной презентации.

DisplayMate’s in-depth Lab Tests of the OnePlus 7 Pro OLED Display have just been completed, earning our Highest A+ Display Rating. Our in-depth Display Shoot-Out will be published here on May 14.

— DisplayMate Tech (@DisplayMate) 29 апреля 2019 г.