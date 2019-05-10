Дисплей часов Apple Watch Series 4 признан лучшим в мире

Эксперты в рамках премии Display Industry Awards 2019 назвали лучшие дисплеи, среди которых оказались матрицы с телевизоров и часов.

В ежегодной премии, которая проводится уже 25 лет, в лучшим был признан дисплей «умных» часов Apple Watch Series 4. В нем эксперты отметили высокое качество изображения и узкие рамки.

Также высокую награду получил MicroLED-дисплей от корейской компании Samsung.

Его устанавливают в 8К-телевизор The Wall. Третье место у Sony Crystal LED, которые применяются в большинстве рекламных панелей.

Напомним, в прошлом году лучшими были признаны дисплеи iPhone X и iPad Pro.