Digma в РФ представила 13,3-дюймовый Android-планшет Digma CITI 3000 4G

Digma для ценителей мобильный устройств с большим экраном разработала планшет Digma CITI 3000 4G с 13,3-дюймовым экраном.

Работает эта новинка на Android 8.1 Oreo, а в ее основе лежит недорогой процессор MediaTek MT8735B и 3 ГБ оперативной памяти формата LPDDR3.

На «борту» также присутствует флеш-накопитель на 64 ГБ, а еще можно установить карту памяти формата microSD емкостью до 64 ГБ.

Особенностью данного устройства стал большой экран диагональю 13,3-дюйма и разрешением 1920х1080 пикселей.

Сама матрица выполнена по технологии IPS. Стоит также выделить батарею, которая в планшете на 10 000 мАч, а это должно обеспечить продолжительно время работы устройства, даже с учетом его работы в сетях четвертого поколения.

Как сообщает пресс-служба компании, Digma CITI 3000 4G оснащен беспроводными модулями 4G, Wi-Fi 802.11b/g/n и Bluetooth 4.2, GPS, ГЛОНАСС и Beidou.

Также устройство получило 5 Мп основную и 2 Мп фронтальную камеру. В России планшет Digma CITI 3000 4G будет стоить 14 990 рублей.