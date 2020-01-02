DigiTimes: Apple выпустит два бюджетных смартфона

О преемнике iPhone SE в Сети появилось огромное количество сообщений. Этому смартфону приписывают низкую стоимость и ряд решений, которые применяют только во флагманских моделях.

Но ресурс DigiTimes указывает, что бюджетный смартфон от Apple выйдет в двух вариантах.

Оба смартфона будут являться наследниками iPhone SE, но у них будут разного размера экраны и покажут их в разное время.

Один из них дебютирует весной 2020 года, а другой в конце 2020 года или начале 2021 года.

Стоит отметить, что с конца 2018 по лето 2019 года инсайдеры раскрывали разную информацию про iPhone SE 2.

Тогда в сети тоже опубликовывали различные рендеры и называли характеристики преемника популярного компактного смартфона, но все эти данные так и не подтвердились.

Не исключено, что сейчас произойдет то же самое.