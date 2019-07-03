Десять крупнейших компаний могут перенести своё производство из Китая

Крупнейшие в мире производители электроники уже не считают Китай лучшим местом для производства. Сейчас производители задумались над переносом производства в другие страны.

Все связано с геополитическими рисками, которые сейчас наблюдаются между США и КНР.

По данным издания Nikkei Asian Review, перенести производство готовится HP, Dell, Microsoft, Amazon, Google, Lenovo, Acer, Sony, Asus и Nintendo. Речь идет не о полном переносе производства, а только некоторой части.

Как пишет зарубежный источник, HP и Dell намерены в другие страны перенести 30%, а ранее сообщалось что Apple тоже намерена 30% производства вывести в другие страны.

Как отмечается, несмотря на временное перемирие между США и КНР, вероятность высоких пошлин все равно остается, к тому же в Китае растут расходы на сборку техники.

По этой причине производители намерены хотя бы частично диверсифицировать производство.

Куда именно могут перенести сборку электронных устройств неизвестно, но сейчас альтернативными странами считаются Таиланд, Вьетнам, Индонезия и Тайвань.