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Интервью

Интервью с Андреем Грачёвым, официальным представителем криптовалютной биржи Huobi Russia

Андрей Викторович Грачёв – официальный представитель криптовалютной биржи Huobi на территории Российской Федерации и вице-президент РАКИБ (Российская Ассоциация Криптобизнеса и Блокчейн).

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В разговоре с MarketWatch аналитик Джессик Ортег рассказал про надежные смартфоны.

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Первые результаты работы новых компаний должны появится через год или два.

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Колонка эксперта

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Десять крупнейших компаний могут перенести своё производство из Китая

03.07.2019 18:04

Крупнейшие в мире производители электроники уже не считают Китай лучшим местом для производства. Сейчас производители задумались над переносом производства в другие страны.
Все связано с геополитическими рисками, которые сейчас наблюдаются между США и КНР.

По данным издания Nikkei Asian Review, перенести производство готовится HP, Dell, Microsoft, Amazon, Google, Lenovo, Acer, Sony, Asus и Nintendo. Речь идет не о полном переносе производства, а только некоторой части.

Как пишет зарубежный источник, HP и Dell намерены в другие страны перенести 30%, а ранее сообщалось что Apple тоже намерена 30% производства вывести в другие страны.

Как отмечается, несмотря на временное перемирие между США и КНР, вероятность высоких пошлин все равно остается, к тому же в Китае растут расходы на сборку техники.

По этой причине производители намерены хотя бы частично диверсифицировать производство.

Куда именно могут перенести сборку электронных устройств неизвестно, но сейчас альтернативными странами считаются Таиланд, Вьетнам, Индонезия и Тайвань.

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