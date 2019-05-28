Еще один доступный смартфон от южнокорейской компании готовится к выходу, а недавно источники назвали предположительную дату выхода новинки и подробности.

Как сообщили источники, дешевый смартфон Samsung Galaxy A10s выйдет на рынок в июне.

Эта модель будет оснащена процессором MediaTek Helio P22 и станет по сути новой версией смартфона Samsung Galaxy A10, только последний имеет чип Exynos 7884.

Модельный номер новинки SM-A107 и предназначена она в первую очередь для индийского рынка.

Устройству приписывают 2 ГБ оперативной памяти и операционную систему Android 9 Pie с фирменной оболочкой.