Дешевый флагман Xiaomi Pocophone F1 в Индии — лидер онлайн-продаж

Дешевый флагман Xiaomi Pocophone F1 в Индии — лидер онлайн-продаж29.03.2019 21:50
Китайская компания поделилась успехами в продажах дешевого флагманского аппарата Xiaomi Pocophone F1.
Как сообщили в компании, эта модель смартфона расположилась на первой строчке самых продаваемых аппаратов в продажах онлайн.
Но в данном случае речь идет о лидерстве среди смартфонов стоимостью более 216 долларов на территории Индии.
В таком сегменте Pocophone F1 в Индии обошел конкурента OnePlus 6 с долей 17,9%. Доля флагмана от китайской компании составила 22,4%.
Смартфон Xiaomi Pocophone F1 в версии Lite появился в Geekbench
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