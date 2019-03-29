Дешевый флагман Xiaomi Pocophone F1 в Индии — лидер онлайн-продаж

Китайская компания поделилась успехами в продажах дешевого флагманского аппарата Xiaomi Pocophone F1.



Как сообщили в компании, эта модель смартфона расположилась на первой строчке самых продаваемых аппаратов в продажах онлайн.

Но в данном случае речь идет о лидерстве среди смартфонов стоимостью более 216 долларов на территории Индии.

В таком сегменте Pocophone F1 в Индии обошел конкурента OnePlus 6 с долей 17,9%. Доля флагмана от китайской компании составила 22,4%.