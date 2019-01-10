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11 февраля : пятница

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Dell представила обновлённый ноутбук Dell XPS 13

10.01.2019 20:38

Dell обновила свой самый популярный компактный ноутбук XPS 13. Теперь он получил новые процессоры, высокую автономность и некоторые новые дизайнерские решения.
Теперь Dell XPS 13 можно будет купить в белом цвете с серо-бронзовой крышкой с более удобной клавиатурой из поликарбонатного волокна и камерой в привычном месте — над экраном.

Предыдущая модель предлагается с расположением камеры на нижней рамке. Экраны для модели остались без изменений. Они будут предлагаться в двух вариантах разрешения — Full HD и 4K, при этом у них появилась поддержка Dolby Vision.

В обновленной версии ноутбука камеру решили перенести на верхнюю часть крышки. Новинка будет предлагаться с процессорами Core i3-8145U, i5-8265U или i7-8565U.

Оперативной памяти в Dell XPS 13 может быть установлено от 4 до 16 ГБ, а твердотельный накопитель от 128 ГБ до 2 ТБ.

Также в компании отметили высокую автономность своего нового ноутбука. По заявлению компании с Core i3-8145U модель на одном заряде проработает 21 час, а вот с i7-8565U — до 12 часов. В продажу обновленный ноутбук поступит по цене от $899

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