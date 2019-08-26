Dell представила два новых ноутбука под управлением Chrome OS

Две новые модели ноутбуков ориентированы на корпоративный сегмент, причем одна из моделей получила традиционное исполнение, а вторая оснащена сенсорным экраном и петлями для разворота экрана на 360 градусов.

Новинки называются Latitude 5300 2-in-1 Chromebook Enterprise и Latitude 5400 Chromebook Enterprise.

В них устанавливаются процессоры Intel Core 8-го поколения, оперативная память DDR4 объёмом до 32 ГБ и твердотельный накопитель объёмом до 1 ТБ. В качестве операционной системы в ноутбуках используется Chrome OS.

В ноутбуке трансформере установлен 13,3-дюймовый дисплей разрешением Full HD, а в классической модели диагональ экрана составляет 14-дюймов и он будет доступен в разрешении HD и Full HD, причем при максимальном разрешении дисплея будет использоваться сенсорная матрица.

Новинки от Dell в продажу поступят 27 августа, но цены на них компания пока не озвучила.