Dell может никогда не выпустить 55-дюймовый игровой OLED монитор Alienware

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Интервью

Интервью с Андреем Грачёвым, официальным представителем криптовалютной биржи Huobi Russia

Андрей Викторович Грачёв – официальный представитель криптовалютной биржи Huobi на территории Российской Федерации и вице-президент РАКИБ (Российская Ассоциация Криптобизнеса и Блокчейн).

Экс-маркетолог Apple сказал, чего не хватает в новых iPhone XS и iPhone XS Max

По его словам компания должна делать смартфоны с большой батареей, даже если это будет в ущерб толщине смартфона.

Эксперты назвали самые безопасные в мире‍ смартфоны

В разговоре с MarketWatch аналитик Джессик Ортег рассказал про надежные смартфоны.

Никифоров в Иннополисе займется разработкой в области блокчейна и ИИ

Первые результаты работы новых компаний должны появится через год или два.

Facebook продолжит сбор данных о своих пользователях и пользователях WhatsApp

В письме Цукерберг отметил, что все пользователи открыто предупреждены, что компания собирает данные.

Колонка эксперта

Эксперты предрекли трехкратный рост цен на смартфоны Apple

Именно ответная реакция властей Поднебесной и может стать причиной серьезного удорожания американских смартфонов.

Эксперты DisplayMate назвали дисплей iPhone XS Max лучшим в мире

Одним из лучших показателей стала отражательная способность – 4,7%. В результате дисплей смартфона получил максимально возможный балл и оценку A+.

IPhone XS и XS Max легко разбиваются, но отлично работают под водой

Как известно, новинки получили защиту от влаги по стандарту IP68 и по этому параметру претензий к устройствам у специалистов не оказалось.

Huawei P20 Pro признан лучшим смартфоном 2018 года по версии EISA

Смартфонов в ТОП-10 оказалось всего четыре и лучшим смартфоном 2018 года по версии EISA был признан Huawei P20 Pro.

Компания Apple к 2020 году займет только 10% рынка «умных» колонок

Основным рынком для «умных» колонок останется США, который в этом году может занять 64% рынка.

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Dell может никогда не выпустить 55-дюймовый игровой OLED монитор Alienware

17.06.2019 16:14

Большой игровой монитор Dell Alienware 55 с OLED панелью был представлен на выставке CES 2019. Тогда про него рассказали практически все, за исключением цены и даты старта продаж.
Но как оказалось монитор Alienware 55 пока не является коммерческим продуктом, так как в компании его называют концептом.

В Dell еще не уверены, что Alienware 55 с OLED экраном будет востребован, так как у него будет очень высокая цена. Приблизительно такой монитор будет стоить свыше 3 тысяч долларов.

Но если учесть, что монитор Apple Pro Display XDR стоит 5 тысяч долларов, то решение от Dell может стать еще не таким дорогим в своем классе.

В Dell конечно не исключают, что на следующую выставку CES привезут новый вариант монитора Alienware, и возможно уже он станет серийным.

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