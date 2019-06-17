Dell может никогда не выпустить 55-дюймовый игровой OLED монитор Alienware

Большой игровой монитор Dell Alienware 55 с OLED панелью был представлен на выставке CES 2019. Тогда про него рассказали практически все, за исключением цены и даты старта продаж.

Но как оказалось монитор Alienware 55 пока не является коммерческим продуктом, так как в компании его называют концептом.

В Dell еще не уверены, что Alienware 55 с OLED экраном будет востребован, так как у него будет очень высокая цена. Приблизительно такой монитор будет стоить свыше 3 тысяч долларов.

Но если учесть, что монитор Apple Pro Display XDR стоит 5 тысяч долларов, то решение от Dell может стать еще не таким дорогим в своем классе.

В Dell конечно не исключают, что на следующую выставку CES привезут новый вариант монитора Alienware, и возможно уже он станет серийным.