Dell готовит ноутбук с двумя дисплеями

В сети инсайдеры опубликовали дорожную карту компании Dell, в которой указано, что производитель разрабатывает ноутбук с двумя экранами.

Модель проходит под кодовым названием Maximus, и как в нем будут реализованы два дисплея пока неизвестно.

Не исключено, что модель получит второй экран вместо клавиатуры. Такое решение предлагала компания Acer, но оно не было воспринято пользователями должным образом.

Презентация двухэкранного ноутбука состоится в 2020 году. Также Dell ведет разработку XPS 13 под кодовым название Centenario.

В его основе будет лежать серия процессоров Intel Ice Lake-U, выполненная по 10-нанометровой технологии.

Предположительно, Centenario будет представлен в следующем году, так как Intel обещает выпустить 10-нанометровые процессоры только в конце 2019 года.