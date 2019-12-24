Датчики изображения Sony пользуются ажиотажным спросом

В связи с этим производство датчиков работает на максимальной мощности.

Для удовлетворения спроса на датчики изображения, компания не будет останавливать производство ни на один день.

То есть выпускать модули будут без выходных и круглосуточно, в том числе и в новогодние каникулы.

Об этом рассказал представитель компании, отмечая, что в этом году в производство было инвестировано в два раза больше, чем годом ранее. Объёмы инвестиций достигли показателя 2,6 млрд долларов.

Наряду с этим, Sony строит новый завод в Нагасаки, запустить который планируется весной 2021 года.

Стоит отметить, что на рынке смартфонов наблюдается тенденция увеличения числа датчиков в камерах, а именно это и является причиной роста спроса на них.