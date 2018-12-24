Датчанин за 10 минут 24 секунды с закрытыми глазами прошел игру Outlast

Геймер AcrohTheBeast игру Outlast прошел с завязанными глазами за 10 минут 24 секунды, а это оказался мировой рекорд. Стоит отметить, что данную игру не все могут пройти за такое время с открытыми глазами. Все свои действия игрок записал на видео.

Рекордсмен в игре ориентировался на звук и свою собственную память, а перед этим он отработал все свои действия в обычном режиме.

Предыдущий рекорд по прохождению Outlast вслепую принадлежал геймеру из США с ником SFCPudding, но на это ему потребовалось — 1 час 16 минут.

