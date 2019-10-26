Cubot представила защищенный смартфон размером с кредитку

Cubot решила занять пустующую нишу новым защищенным смартфоном, который по размерам немного больше кредитки.

Стоит отметить, что сейчас компактных смартфонов уже никто не делает, так как спрос на них очень низкий.

Новинка получила название Cubot KingKong Mini, и несмотря на свои размеры (119 x 58 x 12,1 мм) аппарат является полноценным смартфоном, в котором установлен 4-дюймовый экран.



Разрешение матрицы 1080х540 пикселей. Это конечно немного по современным меркам, но за счет плотности пикселей 302 ppi картинка на экране смартфона будет смотреться на достойном уровне.

Создан смартфон на базе процессора MediaTek Helio A22. Памяти в устройстве 3 ГБ оперативной и 32 ГБ постоянной.

На тыльной стороне установлена двойная камера с основным модулем на 13 Мп, а фронтальный датчик имеет разрешение 8 Мп.

Из-за размеров в смартфоне поместилась батарея всего на 2000 мАч, но тут стоит учесть, что дисплей в смартфоне небольшой, да и процессор не самый производительный, поэтому заряда батареи должно хватать на весь день.

Сканера отпечатка пальца в смартфоне нет, но вместо него используется фронтальная камера для разблокировки по лицу.

В продажу Cubot KingKong Mini поступит в ноябре, но цена устройства пока не озвучена.