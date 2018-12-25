Cubot представила новый стильный смартфон Cubot X19

Компания Cubot провела презентацию нового смартфона, который отличается от многих других отсутствием различных вырезов на лицевой панели, а также наличием очень тонких рамок вокруг дисплея.



Cubot представила новый стильный смартфон с названием Cubot X19 и диагональю экрана шесть дюймов. Стоимость новинки еще не объявлена, но судя по заявленным характеристикам модель не окажется дорогой. Работать смартфон будет на процессоре MediaTek Helio P23.

Оперативной памяти предложат четыре гигабайта, а встроенной будет 64 ГБ. Основная камера получила два модуля на 20 и 2 Мп, а для селфи будет доступна камера с датчиком на 13 Мп.

Из особенностей еще стоит отметить батарею на 4 000 мАч и градиентный цвет корпуса. Работать новинка будет под управлением операционной системы Android Pie, а еще в ней будет порт USB-C.