Citizen выпустила настенные часы с голосовым управлением

Крупнейший в мире производитель часов компания Citizen выпустила домашние настенные часы с поддержкой голосового помощника Amazon Alexa.

Управлять часами можно через смарт-колонку Amazon Echo, но для этого нужно, чтобы расстояние от часов до колонки было не более 10 метров.

Часы получили название Amazon Echo Wall Clock, и они через Amazon Echo могут синхронизироваться по времени и автоматически переходить на зимнее или летнее время.

Через голосового помощника Alexa на часах можно выставлять таймер, который будет отображаться на светодиодной панели.

Часы в диаметре 30 см, а их толщина 6,5 мм. На рынке предлагается две версии, где одна с металлической рамкой, а другая — с деревянной. Первый вариант оценили в 80 долларов, а второй обойдется на 10 долларов дороже.