Chuwi предлагает заказать восьмидюймовый ноутбук-трансформер MiniBook

Chuwi на краудфандинговой площадке Indiegogo запустил сбор средств на новую компактную модель ноутбука.

Теперь китайский производитель предлагает заказать модель MiniBook с 8-дюймовым экраном с разрешением Full HD.

Данная модель позиционируется как нетбук с процессором Intel Celeron Т4100. Также представлена версия с Core m3-8100Y и она является более производительной.

Chuwi MiniBook предлагается с 8 ГБ оперативной памяти. Накопитель в модели на 128 ГБ, при этом в корпусе нашлось еще место для установки дополнительного SSD формата M.2.

Батарея в компактном ноутбуке ёмкостью 26,6 Вт•ч. Экран в модели сенсорный и нетбук еще является трансформером.

Размеры аппарата 201х128,6х19,3 мм. Масса 660 г. В зависимости от версии процессора Chuwi MiniBook на Indiegogo можно заказать за 430 или 530 долларов.