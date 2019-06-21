Chuwi предлагает заказать восьмидюймовый ноутбук-трансформер MiniBook

Chuwi предлагает заказать восьмидюймовый ноутбук-трансформер MiniBook21.06.2019 00:30
Chuwi на краудфандинговой площадке Indiegogo запустил сбор средств на новую компактную модель ноутбука.
Теперь китайский производитель предлагает заказать модель MiniBook с 8-дюймовым экраном с разрешением Full HD.
Данная модель позиционируется как нетбук с процессором Intel Celeron Т4100. Также представлена версия с Core m3-8100Y и она является более производительной.
Chuwi MiniBook предлагается с 8 ГБ оперативной памяти. Накопитель в модели на 128 ГБ, при этом в корпусе нашлось еще место для установки дополнительного SSD формата M.2.
Батарея в компактном ноутбуке ёмкостью 26,6 Вт•ч. Экран в модели сенсорный и нетбук еще является трансформером.
Размеры аппарата 201х128,6х19,3 мм. Масса 660 г. В зависимости от версии процессора Chuwi MiniBook на Indiegogo можно заказать за 430 или 530 долларов.
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