Chuwi анонсировала бюджетный 14-дюймовый ноутбук Herobook

Компания Chuwi анонсировала новый бюджетный ноутбук с 14-дюймовым экраном. Он получил название Herobook и публично его покажут в следующем месяце.

Новинка создана на базе уже устаревшего четырёхядерного процессора Intel Atom x5-Z8350 с частотой 1,44 ГГц. Ноутбук также получил 4 ГБ оперативной памяти и SDD на 64 ГБ.

В целом такая конфигурация подойдет только для офисных задач, но за счет тонкого корпуса и экрана с узкими рамками его можно купить даже студенту, которому на занятиях требуется компьютер.

К тому же матрица в ноутбуке создана по IPS технологии, разрешение экрана Full HD. Еще стоит отметит батарею на 38 Вт•ч, которая при нетребовательных задачах позволит Chuwi Herobook проработать около 8 часов.