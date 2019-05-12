Аудитория пакета офисных приложений считается большой, но в сравнении с операционной системой Windows 10 она все-таки еще не велика.

Новые отчетные данные показали, что число пользователей Microsoft Office 365 составило 214 млн человек, тогда как «десяткой» пользуется уже более 900 млн людей.

Из общего числа пользователей, 34,2 млн это индивидуальные пользователи, тогда как остальная часть это бизнес-пользователи.

Напомним, что в начале года Microsoft Office 365 появился в Mac App Store.

Ранее пользователи компьютеров Mac могли купить Office 365 только на официальном сайте компании Microsoft.

Пакет Office 365 появился в магазине Mac App Store. Он состоит из того же набора программ, что для Windows, при этом поддерживает новые возможности именно компьютеров Mac.

Так, в Office 365 для «яблочных» устройств есть режим Dark Mode и дополнение Continuity Camera, через которое с помощью iPhone можно сканировать документы и они автоматически появятся на Mac.