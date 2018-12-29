Планируется, что четвероногие роботы будут работать в канализации, а особенно в местах, где человеку находится опасно.

О том, что четвероногих роботов намерены отправить в канализацию стало известно после заключения контракта между правительством Цюриха и Швейцарским федеральным технологическим институтом.

К контракте указано, что институт должен поставить правительству партию четвероногих роботов, которые будут заниматься работой в канализации, предоставляя данные о неисправностях и авариях.

В частности, поставлены будут аналоги роботов Spot от Boston Dynamics, который получили название ANYmal.

Эти роботы будут оборудованы необходимыми датчиками и камерами, а управлять ими будут операторы в режиме реального времени. Пока же такие роботы проходят тестирования.