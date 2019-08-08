Четверной камере Motorola One Zoom приписывают 5-кратный зум

По одним данным будущая новинка получит название Motorola One Zoom, но по другим в продажу аппарат поступит под названием Motorola One Pro.

В этом устройстве будет установлено четыре камеры, где основная получит датчик на 48 Мп, а второй будет широкоугольный с углом обзора 117 градусов.

Третьим модулем окажется телеобъектив с пятикратным гибридным зумом. Четвертый датчик изображения будет нужен для размытия заднего фона в портретном режиме.

Motorola One Zoom еще приписывают возможность записи видео в разрешении 2160р при 30 кадрах в секунду, а также запись в 1080р при режимах 30 и 60 кадров в секунду.

Motorola One Zoom должны оснастить 8 ГБ оперативной и 128 ГБ постоянной памяти. Презентация камерафона Motorola One Zoom состоится 6 сентября на выставке IFA 2019.