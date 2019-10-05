Через месяц игра Red Dead Redemption 2 выйдет на PC

Через месяц игра Red Dead Redemption 2 выйдет на PC05.10.2019 11:59
Игра Red Dead Redemption 2 уже год доступна для игровых консолей, а с пятого ноября ее предложат и для PC.
Rockstar Games объявила о скором выходе Red Dead Redemption 2 для компьютеров.
Разработчики для PC улучшили графику (в сравнение с PS4 и Xbox One), а также добавили новые миссии.
Будет еще бесплатно предлагаться многопользовательский режим, который на консолях доступен по подписке PlayStation Plus или Xbox Live.
В ноябре Red Dead Redemption 2 станет доступна в магазинах Epic Games Store, Humble Store, GameStop и онлайн-магазине Rockstar Games Launcher.
В декабре игра появится в Steam. Предзаказ на игру откроют 9 октября.
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