Часы Xiaomi Amazfit Verge получили обновление и голосового помощника от Amazon

Осенью прошлого года были представлены «умные» часы Xiaomi Amazfit Verge, которые оснащены круглым AMOLED экраном и собственной операционной системой.

Сейчас эти часы предлагают за 115 долларов, но даже с учетом такой цены модель пользуется большим спросом и это несмотря на то, что на них нельзя устанавливать какие-либо приложения, так как они работают на собственной ОС.

С последним обновлением часы Amazfit Verge получили возможность полноценно работать с iPhone, и даже вызывать голосового помощника Alexa от Amazon.

Стоит отметить, что появление Alexa на часах никто не ожидал, так как подобных устройств с ассистентом от Amazon в продаже очень мало.

Напомним, Alexa является одним из самых популярных и лучших голосовых помощников. Его уже можно встретить в бытовой технике и системах умного дома, но в большей степени Alexa рассчитана на англоязычное население.