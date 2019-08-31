Часы Samsung Galaxy Watch Active 2 стали доступны для заказа

Samsung на презентации «умных» часов Galaxy Watch Active 2 заявила, что аксессуар заказать можно с 6 сентября, а в продаже часы появятся 27 сентября.

При этом в Южной Корее Samsung Galaxy Watch Active 2 уже доступны для заказа, а на прилавках магазинов новинка появится 6 сентября.

На домашнем рынке корейская компания начала предлагать заказать Galaxy Watch Active 2 только с Bluetooth, тогда как модификация с поддержкой LTE появится позже, но когда именно не сообщается.



В Корее «умные» часы Watch Active 2 доступны по цене от 245 долларов за 40-миллиметровую версию и от 280 долларов за 44-миллиметровую модификацию.