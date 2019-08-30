Часы Google Pixel Watch получат камеру в центре дисплея

Часы Google Pixel Watch получат камеру в центре дисплея30.08.2019 10:47
Компания Google запатентовала новые «умные» часы, а заявка пару дней назад была опубликована в Бюро по патентам и товарным знакам США.
В целом американская компания обещала выпустить собственные «умные» часы Google Pixel Watch на Wear OS еще в прошлом году.
Но позже планы были измены и релиз часов был перенесен на более поздний срок. До сих пор неизвестно, когда Google Pixel Watch появятся в продаже.
Патенты дают возможность понять, как будут выглядеть Google Pixel Watch и что в них будет особенного.
Согласно заявке, в центре дисплея «умных» часов будет установлена камера. Как именно ее реализуют пока неизвестно, возможно для нее в дисплее сделают «отверстие», но не исключено что она будет расположена непосредственно под самим дисплеем.
Другие особенности часов в патентной заявке не указали. В целом патент не означает, что компания обязательно выпустить подобное устройство, ведь зачастую так разработчики защищают свою интеллектуальную собственность.
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