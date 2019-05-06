Часы Apple Watch получат собственный магазин приложений

Популярность Apple Watch уже настолько большая, что в компании для часов решили создать отдельный магазин приложений.

Редактор Bloomberg поделился некоторой информацией о новой версии операционной системы watchOS 6. В новой прошивке для Apple Watch появится отдельный магазин приложений App Store, который будет доступен с экрана часов.

Сейчас новые приложения на «умные» часы приходится устанавливать через смартфон, к которому привязаны Apple Watch. Через отдельный App Store можно будет устанавливать новые циферблаты и другие приложения.

Также журналист Bloomberg рассказал, что для Apple Watch выпустят несколько новых фирменных приложений, среди которых будет калькулятор, книги и голосовые заметки.

Про watchOS 6 расскажут на ежегодной конференции разработчиков WWDC, а она в этом году пройдет с 3 по 7 июня.