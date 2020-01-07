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Sony объявила основные особенности приставки PlayStation 5

07.01.2020 11:04

На открывшееся выставке электроники CES 2020 компания Sony продемонстрировала публике логотип PlayStation 5 и немного рассказала про саму консоль.
Напомним, в продажу приставка поступит только в декабре 2020 года, и до старта продаж консоль должны постность рассекретить, а также озвучить весь список игр, которые выйдут вместе с консолью.


Что касается логотипа PlayStation 5, то в нем ничего нового нет, да и к тому же он выполнен в стиле предыдущих логотипов серии.

А вот технические данные могут порадовать геймеров, так как заявлена трассировка лучей в реальном времени и сверхскоростной накопитель, но опять же его характеристики пока не раскрывают. Также сообщается о наличии обратная связи с джойстиком и 3D-звука.

Представитель японской компании пообещал раскрыть больше информации о консоли в ближайшие месяцы, в том числе возможно скоро будет раскрыта и внешность консоли. Пока только известно как выглядит версия приставки для разработчиков.

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