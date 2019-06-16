Cellebrite теперь может взламывать любые версии iPhone или iPad

Израильские специалисты Cellebrite уже неоднократно заявляли, что способны взломать смартфоны компании Apple. В прошлом году они отметили, что теперь им удалось взломать даже самые современные iPhone, а теперь в компании заявляют, что могут взломать iPhone и iPad под управлением iOS 12.3.

Стоит отметить, что Cellebrite занимается разработкой программного обеспечения для правоохранительных органов.

Их продукт для взлома iPhone и iPad не является коммерческим продуктом общего пользования, так как он в первую очередь предназначен для спецслужб.

Новая разработка специалистов способна не только взламывать новые iPhone и iPad с iOS 12.3, но также извлекать файлы из смартфонов под управлением Android.