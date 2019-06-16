Cellebrite теперь может взламывать любые версии iPhone или iPad

Cellebrite теперь может взламывать любые версии iPhone или iPad16.06.2019 22:56
Израильские специалисты Cellebrite уже неоднократно заявляли, что способны взломать смартфоны компании Apple. В прошлом году они отметили, что теперь им удалось взломать даже самые современные iPhone, а теперь в компании заявляют, что могут взломать iPhone и iPad под управлением iOS 12.3.
Стоит отметить, что Cellebrite занимается разработкой программного обеспечения для правоохранительных органов.
Их продукт для взлома iPhone и iPad не является коммерческим продуктом общего пользования, так как он в первую очередь предназначен для спецслужб.
Новая разработка специалистов способна не только взламывать новые iPhone и iPad с iOS 12.3, но также извлекать файлы из смартфонов под управлением Android.
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