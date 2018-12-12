Компания Caviar объединила iPhone XS и Apple Watch

Компания Caviar объединила iPhone XS и Apple Watch12.12.2018 20:01
Производитель люксовых смартфонов Caviar представил новую коллекцию корпусов iPhone XS и среди них есть очень необычный экземпляр.
В целом новая коллекция Swiss Dreams посвящена производителям швейцарских часов. В ней также есть индивидуальный заказ от одного из клиентов, который попросил объединить iPhone XS с «умными» часами Apple Watch Series 4.
Такой симбиоз обошелся заказчику в 1,4 миллиона рублей. В этом смартфоне на задней панели закреплены часы с браслетом миланского плетения.
Напомним, что недавно Caviar украсила часы Apple Watch 4 тремя сортами икры.
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