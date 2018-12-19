Caviar смартфоны iPhone XS украсили словами Невского и Суворова

Caviar смартфоны iPhone XS украсили словами Невского и Суворова19.12.2018 20:54
Caviar к новогодним праздникам выпустила новую линейку премиальных смартфонов, созданных на основе новых iPhone XS.
Новая коллекция на задней панели украшена Гербами Российской Империи и высказываниями Александра Невского и Александра Суворова.
В новинках в нижней части корпуса Caviar закрепила таблички, на которых нанесены цитаты Александра Невского и Александра Суворова: «Кто с мечом к нам придет, от меча и погибнет» и «Мы — русские, с нами Бог».
Задняя панель дизайнерских смартфонов от Caviar выполнена в черном цвете, а само покрытие является композитным ониксом.
Герб РФ и табличка покрыты золотом. Также представлена модель украшенная черной натуральной кожей. Стоимость смартфонов из новой серии составляет 259 000 рублей минимум.
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