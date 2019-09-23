Caviar представила очень дорогие iPhone 11 Pro из уникальных материалов

Caviar расширила модельный ряд эксклюзивных смартфонов и новый iPhone лег в основу серии состоящей из 11 очень дорогих устройств.

Коллекцию Discovery пополнит 10 смартфонов iPhone 11 Pro Titanic, в котором при производстве будет использоваться подлинная частица «Титаника».

Цена такого аппарата составляет 437 тысяч рублей минимум.



Самым дорогим будет iPhone 11 Pro с частицей от космического корабля «Восток», на котором летал Юрий Гагарин.

Такой смартфон будет выпущен в одном экземпляре, и за него придется заплатить от 2 129 000 рублей.