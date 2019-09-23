Caviar представила очень дорогие iPhone 11 Pro из уникальных материалов

Caviar представила очень дорогие iPhone 11 Pro из уникальных материалов23.09.2019 19:54
Caviar расширила модельный ряд эксклюзивных смартфонов и новый iPhone лег в основу серии состоящей из 11 очень дорогих устройств.
Коллекцию Discovery пополнит 10 смартфонов iPhone 11 Pro Titanic, в котором при производстве будет использоваться подлинная частица «Титаника».
Цена такого аппарата составляет 437 тысяч рублей минимум.
Самым дорогим будет iPhone 11 Pro с частицей от космического корабля «Восток», на котором летал Юрий Гагарин.
Такой смартфон будет выпущен в одном экземпляре, и за него придется заплатить от 2 129 000 рублей.
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